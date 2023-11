SP: energia só terá restabelecimento completo na próxima terça-feira, informa Enel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2023 - 18:14 Para compartilhar:

Após a forte tempestade que atingiu o estado de São Paulo, na última sexta-feira, 3, a capital e parte da Região Metropolitana seguem sem energia elétrica. O serviço só deve ser restabelecido completamente na terça-feira da próxima semana, segundo informou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região.

De acordo com a empresa, 2,1 milhões dos 8 milhões de clientes no estado ficaram sem energia. Dos atingidos, cerca de 550 mil tiveram a situação normalizada.

As regiões sul e oeste da concessão foram as mais afetadas, de acordo com o diretor de distribuição da Enel em São Paulo, Vincenzo Ruotolo.

A prioridade da concessionária é restabelecer a energia em hospitais e serviços essenciais e escolas, que vão receber os estudantes para provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo.

Ainda segundo o diretor, quatro linhas de alta tensão na área de concessão da empresa foram impactadas pela tempestade e destas, duas foram restabelecidas.

