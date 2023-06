S&P eleva previsão para PIB da zona do euro, de 0,3% para 0,6%, e não espera recessão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 13:46 Compartilhe

A S&P atualizou sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro de 0,3% para 0,6% ao fim de 2023. Por outro lado, a agência de classificação de risco cortou a previsão para a expansão da atividade do bloco em 2024, de 1,0% a 0,9%.

A agência avalia que a política monetária do Banco Central Europeu (BCE) está funcionando bem, e surtindo o efeito esperado na economia. De acordo com relatório, a autoridade monetária deve elevar a taxa de juros na próxima reunião, em julho, e fazer uma pausa em setembro, a depender de novos dados.

“Para a reunião de setembro, o BCE receberá novas projeções econômicas. Portanto, é muito cedo para dizer o que pode decidir. Os dados econômicos podem ter se deteriorado e a desinflação terá progredido durante o verão”, avalia a S&P.

A instituição acrescenta que não espera um quadro de recessão para a zona do euro e projeta crescimento de 1,6% tanto em 2025 quanto em 2025.

A expectativa da S&P é de que a inflação caía de 8,4% em 2022 para 5,8% este ano e 2,7% em 2024.

Assim, a aposta da S&P é de que a região só retorne à meta de inflação de 2% em 2025.

