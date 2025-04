SP e Rio devem ter chuvas excessivas; litoral paulista pode registrar ondas até 3 metros

Os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em alerta para temporais principalmente a partir desta sexta-feira, 4, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No momento, está em vigência o alerta laranja para a capital paulista e o alerta vermelho para grande perigo de acumulado de chuva para outras cidades do Estado paulista e também cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca.

A condição climática deve se estender ao menos até sábado, 5, com a possibilidade de chuvas excessivas. O aviso pode ser atualizado novamente a qualquer momento.

Conforme o instituto, são esperados volumes significativos que podem ultrapassar os 100 mm em 24 horas, e rajadas de vento com intensidade em torno de 100 km/h.

“As chuvas em parte do Sudeste resultam do aumento da umidade na atmosfera, favorecido pela atuação de uma frente fria no oceano, combinada com a topografia acidentada da faixa leste da região”, afirma o Inmet.

As regiões que demandam maior atenção são: Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e litoral norte, em São Paulo. No Rio de Janeiro, a Costa Verde, a região metropolitana, o Vale do Paraíba, a região serrana e a baixada litorânea.

Nessa quinta-feira, 3, foram registradas fortes chuvas em áreas de São Paulo, do Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e parte de Santa Catarina.

Ainda nessa quinta-feira, a Defesa Civil do Estado de SP montou um gabinete de crise com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

A expectativa, segundo o órgão estadual, é de ondas de até três metros de altura. “Recomenda-se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento”, orienta o órgão estadual.

Também há previsão de ventos fortes entre Florianópolis, em Santa Catarina, e Santos, litoral de São Paulo, até sábado.

Queda de temperatura

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, na retaguarda da frente fria, haverá o ingresso do ar frio de origem polar que vai trazer queda acentuada das temperaturas, principalmente em relação às últimas semanas, que foram extremamente quentes.

Veja a previsão, de acordo com a Meteoblue, para a cidade de SP:

Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC;

Sábado: entre 16ºC e 19ºC;

Domingo: entre 16ºC e 20ºC;

Segunda-feira: entre 15ºC e 22ºC.

Previsão de ressaca para o litoral de SP

A Defesa Civil do Estado de SP também emitiu alerta para ressaca marítima em todo o litoral paulista até domingo, 6.

Segundo a Meteoblue, no Rio de Janeiro, além de fortes chuvas, as temperaturas também devem ficar mais amenas ao menos até a próxima terça-feira, 8.

Veja a previsão, de acordo com a Meteoblue, para a cidade do Rio:

Sexta-feira: entre 23ºC e 26ºC;

Sábado: entre 22ºC e 24ºC;

Domingo: entre 22ºC e 23ºC;

Segunda-feira: entre 21ºC e 23ºC.