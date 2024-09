SP é o estado com mais casos de violência política nas eleições 2024; veja ranking

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 15:17 Para compartilhar:

Faltam apenas nove dias do primeiro turno das eleições municipais de 2024 e os casos de violência contra candidatos repercutem em diversas regiões do País. Segundo dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral, da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), mostram que, de janeiro a 16 de setembro, foram registrados 455 casos.

Segundo o documento, ao qual o site IstoÉ teve acesso, ocorreram 68 casos no primeiro trimestre desde ano, no segundo, 155 e no terceiro, 232. Do total de casos do último semestre, que foi de julho até 16 de setembro, 173 foram contra candidatos do pleito deste ano.

Os estados que lideram o ranking foram: São Paulo, com 29 casos; Rio de Janeiro, com 20; e Piauí, com 14. Os casos também foram classificados por tipo de violência: 94 de violência física, sendo 15 homicídios, 49 de psicológica, 19 de econômica e 11 simbólicas.

Recentemente ocorreram alguns casos de violência. O candidato a vereador por Santo André Luis Antonio de Jesus Barbosa foi encontrado morto com as mãos e pescoço amarrados dentro de um carro, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. No Rio de Janeiro, o candidato a vereador por Nova Iguaçu João Fernandes Teixeira Filho (Avante) foi morto a tiros. Por fim, o candidato à Prefeitura de Amajari, no norte de Roraima, Toninho da Adder (PRD) foi atingido com ao menos quatro tiros e precisou passar por cirurgia.