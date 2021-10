S&P e Nasdaq batem máximas históricas para fechamento com otimismo sobre balanços

Por Chuck Mikolajczak e Sinéad Carew

NOVA YORK (Reuters) – Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando picos recordes de fechamento graças em parte a ganhos de Apple e Amazon, enquanto resultados sólidos de empresas como Caterpillar e Merck ajudaram a aliviar preocupações sobre o impacto de uma desaceleração econômica nos lucros corporativos.

As gigantes Tesla e Apple, que fecharam em alta de 3,8% e 2,5%, respectivamente, impulsionaram o Nasdaq para um pico recorde intradiário, após o S&P 500 e o Dow atingirem novas máximas no início da semana.

No entanto, depois de fecharem em alta de 1,6%, as ações da Amazon.com caíam 3% nas negociações de horário estendido, após prever vendas para o trimestre festivo bem abaixo das expectativas de Wall Street.

A Caterpillar fechou a sessão com alta de 4%, após relatar um lucro trimestral melhor do que o esperado devido ao aumento dos preços das commodities, enquanto uma previsão otimista da farmacêutica Merck & Co fez suas ações dispararem 6%.

Os investidores também ficaram de olho em Washington, onde o presidente Joe Biden disse ter garantido um novo plano de 1,75 trilhão de dólares para gastos sociais e climáticos.

Todos os 11 principais setores do S&P fecharam em alta, com os papéis de imobiliárias, consumo não essencial e indústrias liderando os ganhos.

O S&P 500 subiu 0,98%, a 4.596,42 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 1,39%, para 15.448,12 pontos. O Dow Jones subiu 0,68%, para 35.730,48 pontos.

