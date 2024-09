SP e mais 4 capitais podem bater recorde de calor esta semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 10:39 Para compartilhar:

A sétima onda de calor que atinge grande parte do Brasil nos primeiros dias da primavera deve seguir intensa ao longo desta semana, principalmente em cidades do Sudeste e Centro-Oeste do País, onde devem ser registradas temperaturas recordes nos próximos dias.

A cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano na terça-feira, 24. É possível novo registro nesta quarta-feira, 25, de acordo com estimativa da Climatempo.

Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília devem alcançar novas máximas.

Conforme alerta a Climatempo, a persistência desse calor intenso preocupa tanto pela duração quanto pelos efeitos no cotidiano, saúde pública e meio ambiente, especialmente com a baixa umidade do ar e o aumento de queimadas.

“O bloqueio atmosférico na região central intensifica a massa de ar quente, dificultando a formação de nuvens e o avanço de frentes frias, elevando o risco de queimadas em várias regiões do País”, destaca a empresa de meteorologia.

Veja a lista a seguir com as previsões:

– São Paulo: O recorde registrado na terça pode ser superado com a previsão de 36°C para esta quarta-feira;

– Rio de Janeiro: A cidade, que marcou 39,5°C em 17 de janeiro, pode se aproximar dessa marca com máxima prevista de 39°C na quinta-feira, 26;

– Belo Horizonte: O recorde de 34,4°C na capital mineira, registrado em 3 de setembro, pode ser igualado com a previsão de 34°C na sexta-feira, 27;

– Campo Grande: A capital do Mato Grosso do Sul, que chegou a 39,8°C na terça-feira, 24, pode bater novo recorde com a previsão de 40°C para esta quarta-feira;

– Brasília: A capital federal também está na lista de cidades que podem bater recorde. Após registrar 33,5°C em 23 de setembro, a previsão para quarta-feira é de 34°C, diz a Climatempo.