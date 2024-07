S&P: é cedo para dizer como proposta de listagem da Smithfield afetará ratings

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 20:22 Para compartilhar:

São Paulo, 17/07 – A S&P Global Ratings disse que ainda é “cedo demais” para determinar como um potencial spin-off da Smithfield Foods, com sede na Virgínia, é a maior produtora de carne suína dos EUA, para listagem em uma bolsa de valores dos Estados Unidos pode afetar os ratings da empresa. “Dada a clareza limitada sobre quaisquer possíveis mudanças na estrutura de capital, políticas financeiras ou estratégias de longo prazo da Smithfield, nossas classificações permanecem inalteradas”, destacou a agência de classificação de risco em nota.

A matriz chinesa da Smithfield, o WH Group, maior empresa produtora de carne suína do mundo em termos de vendas, indicou em uma proposta enviada à bolsa de valores de Hong Kong em 12 de julho que avalia a separação dos negócios nos EUA e no México para a listagem deles nos EUA. “O anúncio implica que os negócios europeus da Smithfield não permanecerão sob seu controle, embora a proposta não forneça detalhes sobre quaisquer mudanças potenciais em sua estrutura de capital ou políticas financeiras após a transação, o que poderia afetar positivamente ou negativamente nossa avaliação do perfil de risco financeiro da empresa”, afirmou a S&P. O WH Group indicou no anúncio que espera que a Smithfield permaneça como subsidiária após o spin-off.

Segundo a agência, se os negócios europeus da Smithfield forem excluídos do spin-off, isso levaria a uma redução na diversidade dos negócios. Entretanto, isso não afetaria a avaliação de risco empresarial, à princípio, “dado o fortalecimento dos negócios de Carnes Processadas da América do Norte e a recente decisão estratégica de reduzir sua exposição às operações de criação de suínos na América do Norte, o que provavelmente reduzirá a volatilidade de seus lucros”, disse.

“Atualmente, aplicamos um acréscimo de um nível ao nosso perfil de crédito autônomo da Smithfield para refletir nossa crença de que ela é altamente estratégica para o WH Group”, afirmou a S&P. De acordo com a agência, a avaliação é sustentada pelo fato de que as empresas operam em linhas de negócios similares, pela importância da Smithfield para a estratégia de longo prazo de sua matriz e pela crença de que o grupo forneceria suporte de crédito à Smithfield durante períodos de estresse.