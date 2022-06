SP: Dona de hotel morre após ser agredida por hóspede com extintor de incêndio

A empresária Maria José Antunes, de 64 anos, morreu após ser agredida na cabeça com um extintor de incêndio e um vaso na noite de segunda-feira (6). Ela, que é dona de um hotel em Orlândia (SP), foi agredida pelo hóspede Eduardo Teixeira Mendes, de 41 anos, que acabou preso em flagrante. As informações são do site UOL.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eduardo chegou alterado ao hotel. Ele estava hospedado no local desde o dia 1º de junho e, segundo investigação preliminar da polícia, estava devendo diárias do hotel e sendo cobrado pelos proprietários. Ele, porém, é morador da cidade e não explicou os motivos de estar dormindo no local.





Eduardo teria agredido Sebastião Lorente, de 64 anos, marido de Marida José e que estava na entrada do local. Depois, pegou um extintor de incêndio para jogar na vítima, quando a mulher foi tentar defendê-lo e levou um chute, caindo no chão. Neste momento, o hóspede a golpeou na cabeça com o objeto, depois jogando um vaso na cabeça dela.

Policiais foram chamados por funcionários do hotel e encontraram o engenheiro trancado no quarto em que estava dormindo. Ele foi preso em flagrante e vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel e lesão corporal.

A vítima foi atendida pelos bombeiros e levada a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada no local. O marido dela teve ferimentos no ombro e fraturou o braço esquerdo, mas já teve alta.