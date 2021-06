SP deve colher 9,967 milhões de toneladas de grãos, aponta o IEA-Apta

São Paulo, 11 – O Estado de São Paulo deve colher 9,967 milhões de toneladas de grãos na safra 2020/21, avanço de 5,6% em relação à safra anterior, informou nesta sexta-feira o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), em boletim sobre a atual temporada agrícola. O avanço se deve, conforme o comunicado, principalmente por causa da expansão em soja (+6,4%, para 4,083 milhões de toneladas) e do milho safrinha, com expressiva alta de 23%, para 2,511 milhões de toneladas.

No caso do milho safrinha, porém, mesmo com o avanço na projeção de safra, a cultura vem sofrendo os efeitos da estiagem e por isso o IEA alerta que as próximas previsões podem ser revistas para baixo.

O IEA informa também que houve redução na produção de algodão, ou 54,5% de queda, para 17,8 mil toneladas, feijão da seca, com 24,2 mil toneladas (-31,4%) e feijão de inverno, com recuo de 18,8%, para 53 mil toneladas.

No caso da cana-de-açúcar, a principal cultura agrícola do Estado, está prevista estabilidade na safra, de 437,7 milhões de toneladas.

