SP deve colher 7,1% menos milho verão em 2022/23 e 3,4% mais soja

São Paulo, 13 – O Estado de São Paulo plantou área 6,8% menor de milho verão em 2022/23 em relação ao ciclo passado, caindo de 333,3 mil hectares para 310,8 mil hectares, informou nesta segunda-feira o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. Já a produtividade esperada é similar à apurada em 2021/22, quando foram colhidos 6.889 quilos por hectare do cereal. No atual ciclo, levantamento de novembro do IEA indicava leve queda de 0,4%, para 6.861 quilos por hectare.





“Relacionando-se a área da cultura com o rendimento, a produção estimada será 7,1% menor comparada ao ciclo anterior”, ressalta o IEA-Apta, com 2,132 milhões de toneladas.

Em relação à soja, a instituição de pesquisa indica que houve aumento da área produtiva pelo 15º ano consecutivo. Assim, em 2022/23, estima-se uma ampliação de 2,6% em comparação com 2021/22, para 1,29 milhão de hectares, ante 1,26 milhão de hectares do ciclo anterior.

Já a produtividade esperada, conforme dados levantados em novembro pelo IEA-Apta, deve ser 0,7% maior, com produção 3,4% superior, de 4,67 milhões de toneladas.





