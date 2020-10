SP: Detento recebe salgadinhos com maconha sintética por Sedex

Agentes de segurança do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), em Jardinópolis (SP), apreenderam na sexta-feira (16) 400 micropontos da maconha sintética conhecida como k4 escondidos em um pacote de salgadinhos. As informações são do G1.

Conforme Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a droga foi enviada por Sedex pela mãe de um detento. Segundo o preso, a maconha seria usada para pagar uma dívida de R$ 600 com outros detentos.

Ainda de acordo com a SAP, a droga foi descoberta após a equipe de segurança receber um bilhete anônimo avisando sobre a encomenda e o destinatário. Quando o pacote chegou, o detento suspeito foi chamado e o conteúdo foi revistado pelos agentes. A direção da unidade prisional registrou boletim de ocorrência e instaurou procedimento disciplinar para apurar o caso.

