Um deslizamento de terra na Rodovia Régis Bittencourt, na altura da cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, atingiu dois veículos e interditou completamente a pista na quinta-feira, 16. Não houve vítimas.

Segundo a defesa civil, equipes da Concessionária Arteis atuam na limpeza e liberação do local. O Centro de Gerenciamento de Emergências acompanha o caso.

Com o bloqueio do trecho da rodovia, o fluxo de veículos precisou ser desviado no km 282. O congestionamento era de cerca de 27 km.