SP: Desabamento em obra deixa dois mortos e um ferido

O desabamento de uma obra nesta quinta-feira (10), em São Paulo, deixou dois mortos e um homem, de 30 anos, ferido. O Corpo de bombeiros levou mais de duas horas para retirar os corpos das vítimas dos escombros, devido ao risco de afetar a casa ao lado da obra. As informações são do UOL.

As duas vítimas fatais estavam trabalhando na obra no momento do acidente. No local, funcionava um estacionamento que estava em processo de demolição. Quinze viaturas atenderam a ocorrência.

“Temos duas pessoas sob os escombros da edificação que estava sendo alvo de uma intervenção por meio de uma máquina e a máquina acabou derrubando a estrutura e caindo sob essas pessoas”, explicou o capitão André Elias em entrevista ao jornal Fala Brasil, da Record TV.

André ainda informou que o homem resgatado foi levado ao Hospital São Paulo. Ele teve esmagamento de uma das mãos.

Instagram will load in the frontend.

Veja também