SP: Desabamento de parede mata quatro trabalhadores em obra em hipermercado

Quatro funcionários que trabalhavam na obra de um hipermercado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, morreram após o desabamento de uma parede na quinta-feira (16). O acidente ainda deixou um ferido. As informações são da TV Band.

De acordo com as autoridades, três deles morreram na hora. O quarto ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A obra estava embargada e não tinha autorização da prefeitura para continuar em andamento. A polícia investiga o caso.

Em nota, o Grupo BIG, responsável pela obra, lamentou o ocorrido e disse que uma equipe da empresa Engetec estava no local para para avaliar os procedimentos necessários para a reforma. Segundo a empresa, a obra teria início assim que a autorização da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Presidente Prudente fosse concedida.

Ainda conforme a empresa, o Grupo BIG prestará todo o auxílio necessário, irá colaborar com as investigações e aguarda os resultados da perícia, que apontará causas e responsabilidades do acidente, para tomar as medidas necessárias.

Veja também