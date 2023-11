SP: deputado estadual é sequestrado por oito homens fortemente armados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2023 - 11:13 Para compartilhar:

O deputado estadual Vitão do Cachorrão (Republicanos) foi sequestrado no domingo, 19, enquanto estava a caminho de um evento com o prefeito de Sorocaba, município localizado no interior de São Paulo. O parlamentar e a família dele teriam ficado sob poder de criminosos durante a tarde no bairro Caguaçu, até serem libertados pelas autoridades.

O que aconteceu:

Em nota enviada à IstoÉ , Vitão do Cachorrão afirmou que estava indo para um encontro com o prefeito de Sorocaba por volta do meio dia, quando foi abordado por oito homens;

, Vitão do Cachorrão afirmou que estava indo para um encontro com o prefeito de Sorocaba por volta do meio dia, quando foi abordado por oito homens; De acordo com o parlamentar, os suspeitos estavam fortemente armados e vestiam roupas da Polícia Civil, além de portarem metralhadoras e cobrirem os rostos com o que o deputado descreveu como “toucas ninja”;

Os criminosos teriam levado a vítima de volta ao sítio dele, onde estavam os familiares do político, como a esposa, o filho e o genro;

Informações relativas ao resgate do deputado não foram reveladas, mas Vitão agradeceu o apoio das autoridades;

“Expresso minha gratidão pela integridade da minha família e de todos os envolvidos na resolução deste episódio”, escreveu o parlamentar;

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou em comunicado que a ocorrência é investigada, e mais detalhes não podem ser divulgados.

