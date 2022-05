SP Day no Festival de Cannes: Incentivos para a indústria cinematográfica em São Paulo

A InvestSP e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa promovem nesta quinta-feira (19) o SP Day, no Festival de Cinema de Cannes, na França. Haverá ações para atrair investimento estrangeiro para o estado de São Paulo, além de rodadas de negócios entre empresários e produtores de Chile, Alemanha, Holanda e Suíça e as empresas paulistas selecionadas pelo programa Creative SP. No fim do dia, tem a avant-première do filme “Armageddon Time”, que concorre à Palma de Ouro e foi produzido pela RT Features, uma das empresas que integram a missão do Governo de SP para Cannes.

São Paulo também tem sido apontado com um dos players mundiais mais promissores para o cinema no período pós-pandêmico. Isso graças a uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, que criaram um programa de incentivos fiscais (“cash rebate”) para filmagens nacionais e internacionais, quadruplicando os valores de suas primeiras edições: o total agora chega a R$ 40 milhões. O objetivo é reduzir o impacto da pandemia no total de empregos gerados pela indústria cinematográfica, além de trazer mais investimentos do setor para São Paulo.