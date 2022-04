SP: Criminosos inventam sequestros de pessoas desaparecidas para extorquir família

Nesta terça-feira (12), policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam dois criminosos. Eles são suspeitos de aplicarem golpes na tentativa de extorquir dinheiro de famílias de pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo. As informações são do G1.

A polícia informou que os criminosos viam as fotos e os pedidos de ajuda que as famílias publicavam nas redes sociais. Em seguida, eles enviavam mensagens simulando falsos sequestros e pediam o resgate em dinheiro.

Durante as investigações, os policiais acompanharam as trocas de mensagens e identificaram dois suspeitos que residiam na cidade de Guarulhos (SP).

A Justiça paulista determinou a realização de buscas e apreensões. Os dois criminosos foram detidos temporariamente. Os agentes encontraram aparelhos celulares e cartões bancários.

A polícia identificou o terceiro envolvido nas tentativas de golpe. Segundo os agentes, ele já havia sido condenado pelo mesmo crime.

