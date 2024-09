SP: criminosos atacam carro-forte em rodovia e ateiam fogo no veículo durante fuga

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2024 - 9:18 Para compartilhar:

Criminosos atacaram um carro-forte na noite de segunda-feira, 9, na Rodovia Cândido Portinari, no trecho entre as cidades de Franca e Batatais, no interior de São Paulo, e atearam fogo no veículo durante a fuga.

Segundo o programa “Balanço Geral”, da Record TV, a tentativa de assalto ocorreu por volta das 19h, os criminosos cercaram o veículo, que continha uma grande quantidade de dinheiro, e trocaram tiros com os seguranças do automóvel.

Comparsas dos assaltantes renderam ainda renderam um outro caminhão que estava na rodovia e exigiram que o motorista interditasse a pista, na tentativa de impedir a chegada da polícia ao local.

Um vigilante foi baleado, e outras duas pessoas que estavam no veículo foram atingidas por estilhaços. Nenhum suspeito foi preso até o momento. A empresa responsável pelo carro-forte apura se os criminosos conseguiram levar algo de valor.