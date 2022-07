SP: Criminoso quebra vidro de van e comete roubo durante congestionamento

Na manhã de quarta-feira (27), um motorista viu o momento em que um homem quebrou um dos vidros de uma van branca e roubou algo que parecia ser um celular. O caso ocorreu o congestionamento na Avenida do Estado, sentido Ipiranga, no Centro de São Paulo. As informações são do G1.







O motorista da van ainda tentou correr atrás do criminosos, que estava vestindo uma blusa cinza, mas ele conseguiu fugir.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que não localizou o registro do caso na Polícia Militar. Por isso, destacou a importância de acionar os agentes pelo número 190 e registrar um boletim de ocorrência.