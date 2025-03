SP: criança morre eletrocutada por fios desencapados em condomínio

Na última terça-feira (04), uma garota de 12 anos morreu após ser eletrocutada enquanto brincava dentro de um condomínio em Interlagos, zona sul da capital paulista.

Geovana Rodrigues da Silva brincava de esconde-esconde com os colegas quando encostou em um conjunto de fios desencapados perto da casa de máquinas da piscina. As outras crianças ouviram o barulho da descarga elétrica e correram para o local.

Com medo de se aproximar, elas avistaram Geovana desacordada e pediram ajuda. O serviço de emergência foi acionado e os paramédicos tentaram reanimá-la após detectar sinais vitais, mas a garota não resistiu e morreu a caminho do hospital.

“Era uma menina muito boa. Nesse dia, ela pediu aos pais para brincar um pouco mais com os amigos. Quando a encontramos ali, desacordada, foi um baque muito grande”, afirmou Allan Cassim, que mora na mesma rua da família da garota, em conversa com a IstoE.

Em comentários nas redes sociais, outros moradores afirmaram que solicitaram a colocada de um portão no local e que a administração do condomínio já estava ciente do problema dos fios.

“As solicitações não foram atendidas e infelizmente ela se foi”, dizia um dos comentários.

O site entrou em contato com o Terrara Townhouses, administradora do setor de casas do condomínio, que afirmou que não vai se posicionar sobre o caso no momento. O espaço segue aberto para manifestações.