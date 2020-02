SP: Criança mata padrasto com facada para proteger mãe e irmão de agressão

Um homem, de 43 anos, foi morto a facadas pelo enteado de 11 anos na segunda-feira (10) em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o menino agrediu o padrasto para proteger o irmão de 15 anos e a mãe, de 40, que estariam apanhando. As informações são do jornal Agora.

Segundo o boletim, a discussão começou porque a energia da casa foi cortada, devido ao atraso nas contas de luz. A mãe relata que, durante a briga, o homem partiu para cima dela. O filho de 15 anos tentou intervir, mas acabou imobilizado com um mata-leão e agredido com socos no rosto.

Ao presenciar a cena, a criança de 11 anos pegou uma faca na cozinha e atingiu o padrasto duas vezes, um dos golpes foi no pescoço. O homem ferido abriu a porta da casa e saiu para pedir socorro. Ele foi ajudado por uma vizinha, mas morreu no local.

A mãe e os dois filhos foram até a 2ª Delegacia Seccional, onde registraram a ocorrência. A criança foi encaminhada à Vara da Infância e da Juventude. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que não comenta o caso, pois ele corre em segredo de Justiça.