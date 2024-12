SP: Congestionamentos crescem em dezembro e atingem maior marca desde 2019

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 18:08 Para compartilhar:

Dados coletados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram que os congestionamentos nas ruas de São Paulo em dezembro deste ano aumentaram 9% em comparação ao ano passado. Nos primeiros dez dias do mês, a média de vias com lentidão foi de 510 km, em contraste com os 469 km de dezembro de 2023.

Os números indicam que a média diária de trânsito na cidade, na primeira dezena, cresceu 52,4 km, em comparação ao mês de novembro. No mesmo recorte, mas abrangendo apenas dias úteis, o aumento foi de cerca de 75,6 km maior do que no mês anterior. Em dezembro, a média foi de 509, enquanto o mês anterior registrou 433,4 km.

O dado registrado neste mês, considerando apenas os dias úteis, é o mais alto desde 2019.

“Se comparada ao período pré-pandemia, a lentidão de 510 km de dezembro de 2024, até o momento, é 11% inferior aos 570 km de lentidão registrados em dezembro de 2019”, ressaltou a CET em nota à reportagem.

A companhia apontou que as vias mais lentas foram: Marginal Tietê; Marginal Pinheiros; Radial Leste; Avenida Aricanduva; Avenida do Estado; Avenida Vinte e Tres de Maio; Avenida Salim Farah Maluf; Avenida Rebouças; Avenida Bandeirantes e a Avenida Washington Luís.

Em comunicado, a CET explica que “costumeiramente, as lentidões médias nos dias úteis durante o mês de dezembro, até o Natal, costumam ser 20% maiores do que a média de lentidão com que fecha o mês.”

“Além das operações cotidianas, a CET realiza operações de trânsito específicas para este mês de dezembro, com foco na segurança e na fluidez viária. Equipes da Companhia atuam nas regiões de concentração do comércio, como a 25 de Março e o Brás. Os agentes de trânsito, quando identificam a necessidade, podem realizar pequenas intervenções, como canalizações e desvios de tráfego, de acordo com o fluxo de pedestres e veículos.”

O órgão também comunicou que a Operação Estrada será ativada no fim dos feriados prolongados e haverá uma ação específica para o controle do tráfego durante a Corrida de São Silvestre e do Réveillon na Avenida Paulista.