SP: Comitê do governo recomenda uso de máscaras em locais fechados após aumento de casos de Covid-19

O Comitê de Contingência da Covid-19 do governo de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados em todo o estado. A medida foi tomada após o crescimento de casos nas últimas semanas. Apesar disso, o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou à CBN, que não vai decretar o uso obrigatório de máscaras.

Na terça-feira (31), o comitê recomendou a volta da proteção durante uma reunião com o governador Rodrigo Garcia (PSDB). Nas últimas três semanas, a média móvel de novas internações, entre UTI e enfermaria, aumentou 74% em São Paulo.





“A medida não será retomada frente aos índices que, a despeito de terem elevado, ainda estão muito distantes daquilo que nós tivemos no pico causado pela variante Ômicron do coronavírus, no início de 2022. Na ocasião, nós tínhamos quase 11,3 mil pessoas internadas, sendo 4,1 mil em UTIs”, disse Gorinchteyn à CBN.

A última segunda-feira (30) registrou a maior média móvel de casos de Covid-19 no Brasil desde o fim de março, com quase 25 mil infecções. O fim da obrigatoriedade de máscaras em locais fechadas foi decretado pelo ex-governador João Doria (PSDB) em 17 de março.