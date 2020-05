SP: com covid-19 avançando, cidades do interior abrem comércio para Dia das Mães

No momento em que a pandemia mais avança no interior de São Paulo, a proximidade do Dia das Mães e a pressão do comércio levaram prefeituras a afrouxarem as medidas de isolamento social. A data é considerada a segunda melhor do ano em vendas pelos comerciantes, perdendo apenas para o Natal. Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 7, pelo governo estadual aponta que o coronavírus chega a 38 novas cidades paulistas a cada três dias. Em abril, o avanço se dava em 25 cidades. A aceleração do novo vírus coincide com uma queda no isolamento social de 52% para 47% no interior, nos últimos 15 dias.

Nesta quarta-feira, 6, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB) assinou decreto permitindo a reabertura do comércio não essencial para a venda de produtos sob encomenda. A norma prevê que a entrega só poderá ser feita aos clientes dentro dos próprios carros. Tanto os compradores como os atendentes devem usar máscaras.

Segundo o decreto municipal, a quarentena imposta pelo governo de São Paulo não proíbe serviços de delivery ou drive-thru em estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços. Os veículos só poderão parar no estacionamento das lojas ou em locais permitidos das vias públicas.

Já uma lei sancionada pelo prefeito nesta quinta transferiu deste domingo, 10, para o dia 14 de junho a comemoração do Dias das Mães, em Ribeirão Preto. O projeto havia sido aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores para atender ao comércio local. Os representantes do setor alegaram que a mudança seria necessária para reduzir o impacto da quarentena imposta pela pandemia do coronavírus na atividade comercial.

O prefeito disse que a mudança não impede que as mães sejam homenageadas também neste domingo. “Gostaria de pedir a todos que não deixemos de presentear nossas mães neste domingo da maneira que for possível, sem infringir o distanciamento social. Quem puder, que repita esse ato no dia 14 de junho em espírito de responsabilidade e colaboração”, disse em vídeo divulgado pela assessoria.

Em Votuporanga, a Prefeitura publicou decreto permitindo a abertura das lojas dessa quinta-feira, 7, até domingo, 10, Dia das Mães. O objetivo é permitir que o comércio aproveite a data para desovar estoques. Além dos estabelecimentos de produtos essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, que já funcionam, o decreto liberou o funcionamento de lojas de artigos de cama, mesa e banho, armarinhos, confecções, calçados, vestuário em geral e aquecedores de ambientes. Na segunda-feira, 11, voltam a valer as normas da quarentena estadual para esses segmentos.

A Prefeitura de Presidente Prudente liberou o funcionamento do comércio em geral e prestadores de serviços de forma presencial individual, inclusive aos sábados, das 9 às 12 horas. Segundo o prefeito Nelson Bugalho (PTB), a situação local é diferente de outros grandes centros, pois a economia é fortemente dependente do comércio, que possui 10.423 estabelecimentos, e da prestação de serviços (17.907 trabalhadores). A taxa de isolamento social medida pelo governo estadual ficou em 40% na cidade nesta quinta, uma das mais baixas do Estado.

As lojas do principal shopping center de Sorocaba estão funcionando no sistema de drive-thru para atender à clientela do Dia das Mães. Os clientes precisam acessar o site para consultar a relação das lojas e fazer a encomenda, que é entregue por um funcionário no estacionamento do shopping, no horário marcado.

Desde o início da pandemia, os shoppings da cidade estão com as lojas fechadas para o público. Os seis shoppings de Campinas e os centros de compras de Indaiatuba, Hortolândia e Sumaré também já funcionam em drive-thru para o Dia das Mães.

Em Guaratinguetá, além de ter determinado que bancos, lotéricas e serviços essenciais coloquem mais funcionários para atender o público, o prefeito Marcus Soliva (PSB) publicou decreto nesta quinta-feira obrigando os servidores municipais ao retorno do trabalho em jornada de oito horas a partir desta sexta, 8.

Conforme o texto, apenas funcionários com mais de 60 anos e os que têm comorbidades, mediante prescrição médica, podem continuar em home-office. Os servidores da educação, no entanto, devem permanecer em férias.

Levantamento da secretaria estadual de Desenvolvimento Regional apontou que 48 municípios do interior decretaram leis para flexibilizar as normas da quarentena estadual, até o fim de maio. Desses, 30% retrocederam nas propostas por iniciativa própria, por recomendação do Ministério Público e do governo estadual ou por decisão judicial.

Muitas das medidas liberavam o atendimento em salões de beleza, barbearias e manicures com hora marcada, enquanto outras permitiam de escritórios de serviços, advocacia e academias, além da realização de cultos religiosos com diferentes escolas de aglomeração.