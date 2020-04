S&P coloca nota A do Chile em perspectiva negativa

A agência de classificação de risco S&P manteve nesta segunda-feira a nota da dívida do Chile em ‘A+/A-1’, mas mudou sua perspectiva para negativa devido à crise global derivada do novo coronavírus e o impacto dos protestos internos.

“A crise econômica, aliada ao impacto dos protestos do ano passado, piorou a trajetória do PIB do Chile”, informou a S&P, em um momento que se espera uma recessão global.

S&P prevê uma contração da economia chilena de 4% este ano e um crescimento de 4,6% em 2021.

A agência assinalou que a perspectiva negativa indica o risco de “um período prolongado de baixo crescimento após a recessão de 2020”.

A nota do Chile está na média do grau de investimento, o que facilita a entrada de investimentos externos.