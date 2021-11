SP: Cirurgião denunciado diz que cicatrização de narizes era ‘imprevisível’

O cirurgião plástico Alan Landecker se pronunciou na tarde desta segunda-feira (8) sobre as denúncias de ao menos sete pacientes que realizaram rinoplastias com ele, em São Paulo, e tiveram deformações na área no pós-operatório. As informações são do UOL.

O médico publicou uma nota em seu perfil pessoal e no de sua clínica afirmando que a cicatrização de rinoplastias é “imprevisível e incontrolável”, e que o processo de recuperação depende de fatores ligados aos pacientes, “como idade, saúde, imunidade, alimentação” etc.

“A rinoplastia é uma cirurgia complexa cujo processo de cicatrização é imprevisível e incontrolável. Complicações como a infecção, que são mais comuns em rinoplastia secundária, podem surgir mesmo que todas as etapas do tratamento tenham disso realizadas corretamente pelo médico”, diz um trecho da nota.

Na quinta-feira (4) o Hospital Albert Einstein abriu umas investigação administrativa para esclarecer denúncias de pacientes contra Landecker. Os hospitais Sírio-Libanês e São Luiz instalaram sindicâncias e afastaram o médico.

Depois dos procedimentos cirúrgicos, dezenas de pessoas que foram atendidas por Landecker tiveram infecções bacterianas que resultaram em deformações, perda de olfato e perfuração devido ao procedimento ou apodrecimento da pele.

Leia a nota completa abaixo.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais