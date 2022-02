SP: Ciclista morre após ser atropelado por carro de luxo; empresário é preso

Na quinta-feira (10), Claudemir Kauã dos Santos Queiroz, de 17 anos, que trabalhava para o aplicativo Rappi, estava retornando de bicicleta de uma entrega quando foi atropelado por um empresário, de 39, na avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã (SP). O jovem foi socorrido, mas não resistiu e morreu. O homem foi preso em flagrante. As informações são do portal R7.

Testemunhas relataram que o veículo Volvo V40 atingiu Claudemir Kauã na faixa de pedestre e só parou depois de arrastá-lo por cerca de 30 metros. O condutor do carro estava com sinais de embriaguez, olhos avermelhados e falas desconexas.

A população revoltada tentou agredir o homem.

Policiais militares da 2ª Companhia do Butantã e agentes do 1° Batalhão de Trânsito foram acionados e conseguiram conter a confusão.

O ciclista foi socorrido e levado para o Hospital Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O empresário confessou que ingeriu bebidas alcoólicas, porém se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Na delegacia, foi constatado que o motorista do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CHN) suspensa. A liberação para voltar a dirigir estava prevista para a próxima terça-feira (15).

