SP: Casal invade praia com carro, é atacado e motorista tenta atropelar morador

Um casal entrou de carro na Praia do Guaraú, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, nesta sexta-feira (1º), e foi alvo de pedradas após um desentendimento com um morador local. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo ainda tentou atropelar o morador e acabou colidindo nas pedras. As informações são do G1.

A confusão foi gravada por banhistas que postaram vídeos nas redes sociais. Nas imagens, um homem de camisa amarela atira pedras no parabrisas de um carro que fica com o vidro danificado. O motorista dá ré no veículo e em seguida acelera em direção ao morador.

Ah, a praia! Ambiente tranquilo, contato com a natureza, sossego... Até aparecer alguém andando com o carro na areia, quase atropelando pessoas.Foram pedir para sair e a confusão começou. Tudo isso em Guaraú, Peruíbe. Posted by Ribeirão Pires 24hrs on Friday, January 1, 2021

No entanto, acaba colidindo nas pedras. Na sequência, o casal sai do carro e continua discutindo com o morador. Conforme a Secretaria Municipal de Defesa Social, os envolvidos chegaram a ser multados por estarem indevidamente na praia. Após a confusão, o casal deixou o local e foi embora. Ainda segunda a prefeitura, ninguém ficou ferido.

Em nota ao G1, a prefeitura informou ainda que o carro não foi recolhido porque o proprietário, ao chegar no local, informou que havia emprestado o veículo ao casal. Os envolvidos não foram à delegacia, mas autuações de competência do trânsito municipal foram registradas.

Veja também