SP: candidatos intensificam corpo a corpo nas periferias em semana decisiva para as eleições

João Vitor Revedilho 01/10/2024 - 8:00

Na semana decisiva para as eleições para a Prefeitura de São Paulo, os candidatos já escolheram onde focarão seus esforços a fim de conquistarem votos às vésperas do pleito: nas periferias. Para isso, passeatas focadas no chamado ‘corpo a corpo’ com os eleitores serão a prioridade dos postulantes.

Campanhas ouvidas pelo site IstoÉ afirmam que a semana deve ser um de “tira votos” dos adversários entre os eleitores ainda inseguros de qual candidato escolher.

O maior investimento deve ser em carreatas por toda a cidade. As campanhas querem intensificar o corpo a corpo para conseguir emplacar os candidatos e veem o debate da TV Globo como determinante para a angariação de votos.

Quanto às agendas, a maioria será nas periferias. Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) tentam consolidar suas bases políticas na Zona Sul e Leste, enquanto Tabata Amaral (PSB) pretende caminhar por periferias de todas as regiões para tentar chegar ao segundo turno.

Nunes terá a participação de um de seus padrinhos políticos na maioria das agendas, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). No sprint final, a campanha vê no governador a oportunidade de consolidar o nome do prefeito no segundo turno. Além de aumentar o corpo a corpo, Nunes deve se reunir com grupos específicos de empresários e entidades.

Guilherme Boulos tende a ir para o mesmo caminho. Ele deve seguir a estratégia de aumentar as carreatas nas regiões periféricas, como focos na Zona Sul e Leste. Nesta segunda, 30, por exemplo, ele colocou em prática a ideia em carreatas no Itaim Paulista e São Miguel.

Boulos também tem em sua programação uma carreata no sábado, 5, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um aliado do psolista acredita que essa deve ser a agenda crucial para colar a imagem do petista ao do deputado. Essa será a terceira agenda pública de Lula na campanha de Boulos em um mês e meio de campanha eleitoral.

O candidato do PSOL ainda vê a chance de roubar votos de Tabata Amaral. Aliados acreditam que a alavancada deve vir pelo chamado voto útil, que teria como objetivo excluir a chance de Pablo Marçal (PRTB) ir para o segundo turno.

Marçal também vai apelar para o corpo a corpo para fechar a conta do 1º turno. A ideia da campanha é intensificar as agendas em diversos pontos da cidade. A campanha, porém, evitou dar uma estratégia definida de bairros.

Tabata Amaral deve focar em carreatas pelas quatro zonas de São Paulo. Pessoas próximas ainda mantém a esperança de angariar os votos daqueles que ainda estão indecisos em relação aos principais candidatos.

Na visão de um interlocutor, os desempenhos nos últimos debates e a intensificação da campanha nas ruas pode fazer com que alguns eleitores mudem de ideia e passem a apoiar a candidata. Ele ressaltou que pode surpreender nessa reta final, mas dar mais detalhes sobre o que está por vir.

O primeiro turno está marcado para domingo, 6. A disputa em São Paulo é uma das mais acirradas da história e tende a ser decidida nos mesmo moldes de 2022 — no detalhe.