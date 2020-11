Vídeo: Candidato a vereador agride atendente em sorveteria no interior de SP

O candidato a vereador Carlos Eduardo Aiello (PSL) agrediu a funcionária de uma sorveteria em Barretos, no interior de São Paulo. De acordo com a atendente Michele Aparecida de Menezes, a confusão começou após o homem se recusar a usar a máscara. As informações são do G1.

Uma câmara de segurança do local flagrou o momento em que Aiello levanta de mesa onde estava, vai até o balcão e arremessa um copo d’água em direção à funcionária que está encostada na parede.

“Eu estava atendendo a esposa e a filha dele. Ele chegou sem máscara e eu pedi que ele tinha que entrar de máscara, conforme a regra sobre a Covid. Ele falou que eu fui sem educação e já começou a me xingar”, contou Michele ao G1.

Conforme a atendente, após o desentendimento dentro da sorveteira, a discussão continuou do lado de fora. A funcionária foi até o candidato para tirar satisfação e acabou sendo agredida com socos. Para se defender, a mulher pegou uma cadeira e ameaçou jogá-la no homem.

Após a confusão, a mulher registrou um boletim de ocorrência. Em entrevista ao G1, Aiello afirmou que ficou arrependido pelo que fez. Após a repercussão das imagens, o Partido Social Liberal (PSL) comunicou que o candidato será expulso da legenda.

