SP: caminhão com carga avaliada em R$ 2 milhões é roubado em aeroporto

Um caminhão que estava no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos foi roubado por criminosos durante a madrugada desta quarta-feira, 22. O veículo possuía uma carga avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões, que consistia em telas de celulares que eram provenientes da China.

A carga estava parada no Aeroporto Internacional de Guarulhos e estava aguardando para ser levada ao aeródromo de Curitiba, local em que passaria por fiscalização da Receita Federal. Como o carregamento ainda iria passar pelo processo burocrático de introdução no Brasil, as autoridades afirmaram que não é possível afirmar com exatidão o valor dos objetos, mas declararam que ele seria de aproximadamente R$ 2 milhões.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante a madrugada, cerca de nove pessoas teriam rendido os vigilantes do caminhão e tomado posse do veículo. Os suspeitos chegaram a levar um dos homens como refém, mas o abandonaram na Marginal Tietê.

Após pegarem todas as peças que estavam no automóvel, os criminosos o abandonaram na altura do Km 84 da rodovia Fernão Dias, além de espalharem uma espécie de pó na cabine com a intenção de dificultar a perícia das forças de segurança.

A Polícia Civil de São Paulo informou à IstoÉ que o caso está sendo registrado pela Deatur (Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista). Apenas após os processos iniciais que será avaliado se a investigação seguirá com a corporação ou terá cumprimento por parte da Polícia Federal.

A concessionária responsável pelo Aeroporto de Guarulhos afirmou em nota que sempre quando há alguma solicitação desse tipo, contribui com as investigações de órgãos policiais providenciando informações relativas ao ocorrido.

A IstoÉ entrou em contato com a Polícia Federal, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta reportagem. Qualquer retorno será incluído posteriormente.

