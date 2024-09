SP: caixão que levava corpo é derrubado por carro funerário em avenida de Osasco; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 12:16 Para compartilhar:

Um carro funerário derrubou um caixão com um corpo na Avenida dos Autonomistas, em Osasco (SP) – município localizado na região metropolitana da capital paulista – durante a tarde desta segunda-feira, 9. Imagens foram gravadas por pessoas que presenciaram a cena e viralizaram nas redes sociais.

A funerária lamentou o ocorrido em nota publicada nas redes sociais (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na gravação, é possível notar o trânsito de veículos ocasionado pelo caixão, que caiu de um veículo de uma funerária na avenida. A pessoa que está captando as imagens chega a afirmar que só havia visto algo parecido em “pegadinhas”.

Em publicação nas redes sociais, a Tempo Funerária Souza pediu desculpas e expressou pesar pelo ocorrido. “Prezamos pela excelência em nossos serviços e lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido, pois não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade que buscamos manter em todos os nossos processos”, escreveu a entidade.

A funerária afirmou que o ocorrido foi uma “falha humana isolada”, já que todos os veículos possuem as devidas travas de segurança. “Reafirmamos nosso compromisso com as famílias e com o respeito aos seus entes queridos em um momento tão delicado, informando que já tomamos as medidas administrativas necessárias”, concluiu a empresa.

Em contato com o site IstoÉ, a Prefeitura de Osasco lamentou o ocorrido e informou que não pode impor sanções ao motorista do veículo por não ter causado danos como a derrubada de postes e semelhantes. “Como a funerária particular pertence ao município de Carapicuíba, compete àquela cidade dar início às investigações”, pontuou a administração.

O site IstoÉ tentou contato com a Prefeitura de Carapicuíba (SP), mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O texto será atualizado caso retorno seja obtido.