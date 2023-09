SP: cães atacam servidora que fazia leitura de hidrômetro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 20:25 Compartilhe

Quatro cães atacaram a servidora Kátia Barbara Leite, do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (Daee) da cidade de Araraquara, quando ela fazia a leitura de um hidrômetro na manhã desta sexta-feira, 8.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que a funcionária foi encurralada pelos cachorros e, depois, mordida por eles.

Após ser atacada, ela caiu no chão pedindo ajuda. Uma moradora que presenciou o ataque foi ajudar a trabalhadora. De acordo com o portal G1, testemunhas afirmaram que os cachorros ficam soltos na rua na maior parte do tempo. Os donos da casa não foram encontrados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e Katia foi levada para o hospital com ferimentos na perna. Ela foi internada e não corre risco de morte.

O Bem-estar animal, órgão da prefeitura de Araraquara, afirmou que os cães possuem chip e cadastro e que vai abrir uma denúncia contra a tutora dos animais pela guar irresponsável dos cães.

