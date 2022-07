SP: Cachorro ‘se rende’ ao lado de donos presos por tráfico

Um cachorro da raça rottweiler “se rendeu” ao lado de três suspeitos presos durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), de Americana (SP), na quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Civil, o trio foi detido com um carregamento de 1,1 tonelada de maconha em uma chácara. As informações são do G1.







Ainda segundo os agentes, o animal fazia a segurança da chácara onde ocorreu a apreensão da carga de maconha. Conforme as investigações, o carregamento da droga saiu de Campo Grande (MS) com destino a Hortolândia (SP).

Os suspeitos foram presos assim que o caminhão com a droga chegou no local. A ação fez parte da quarta fase da Operação Fronteira, que busca interceptar drogas que são enviadas de outros países.

“Nós não estamos investigando um determinado grupo, porque existem vários. (…) Com certeza, isso daqui [quantidade de droga] não daria para muito não, espalharia rapidinho”, afirmou ao G1 o delegado Marco Antônio Pozetti.

De acordo com a Polícia Civil, o cachorro permaneceu na casa com a dona da chácara, que não tem envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Civil deve retornar à chácara para verificar as condições do animal e de outros dois cães e avaliar a necessidade de acionar uma ONG de proteção animal.