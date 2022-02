SP: Cachorro é resgatado após brigar com ouriço e ficar com dezenas de espinhos

Um cachorro de 3 anos ficou com dezenas de espinhos no céu da boca, língua, focinho, pescoço e parte do corpo após brigar com um ouriço no domingo (20), em Araras, no interior de São Paulo. De acordo com o tutor de Thor, Adriano Bertoline, já é a segunda vez que o animal passa pela situação. As informações são do G1.

Nas redes sociais, o dono do cachorro, que está desempregado, pediu ajuda para socorrer o animal. “Acordei agora cedo e me deparo com meu cachorro assim… Por favor, alguma clínica ou veterinário que poderia vir socorrer ele?”, escreveu Bertoline em uma publicação.

Após ver o post, o vereador José Roberto Apolari (PP) entrou em contato com o tutor. Conforme Bertoline, o parlamentar levou o animal até uma clínica veterinária e também irá ajudar com os custos das medicações.

“O doutor Apolari foi um anjo na vida do meu cachorro, porque eu não ia ter como arcar com veterinário particular. Estou desempregado no momento e tenho quatro filhos para alimentar dentro de casa”, contou o tutor ao G1.

De acordo com Bertoline, em fevereiro de 2021, o cachorro também brigou com um ouriço. Na época, ele recebeu a ajuda de um amigo para ter os espinhos removidos. “Na primeira vez, liguei direto para um amigo que trabalha em uma clínica particular e ele ajudou”, explicou ao G1.

Saiba mais