SP: Briga entre torcedores de Guarani e Ponte Preta deixa PM ferido em Campinas

Uma confusão entre torcedores e Guarani e Ponte Preta marcou a noite de segunda-feira (6) em Campinas (SP). A briga terminou com um policial militar e dois cavalos feridos. As informações são do site G1.

Segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), pelo menos 150 pessoas se envolveram na briga, que aconteceu antes do confronto entre Guarani e Operário-PR, pelo Brasileirão Série B.





A polícia afirma que pedras, pedações de paus, barras de ferros e rojões foram utilizados pelos torcedores. Cinco pessoas foram presas e levadas para o 1º DP de Campinas.