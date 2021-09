SP: Briga de casal acaba com explosão em apartamento

Uma briga de casal terminou em uma explosão em um apartamento, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, na terça-feira (21). De acordo com a Polícia Civil, o casal estava brigando quando um deles jogou álcool e ateou fogo no outro. As informações são do Uol.

A suspeita é que a explosão teria sido provocada quando as chamas atingiram material inflamável estocado no imóvel. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma mulher, de 37 anos, e um homem, de 35, ficaram feridos, com queimaduras pelo corpo.

Durante o atendimento, as vítimas estavam conscientes e relataram versões parecidas do ocorrido. No entanto, nenhum dos dois informou quem iniciou o incêndio. Ambos foram levados para o HAOC (Hospital Augusto de Oliveira Carmargo), em Jardim Santa Cruz.

Segundo o Uol, a mulher teve 70% do corpo queimado e o homem, 30%. O HAOC não informou sobre risco atual ou previsão de alta médica dos pacientes.

