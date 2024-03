SP: bombeiros retomam buscas por piloto desaparecido após queda de avião bimotor

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 12:01 Para compartilhar:

O Corpo de Bombeiros informou neste sábado, 30, que retomou as buscas pelo piloto Angelo Pucci Filho, que está desaparecido desde a queda do avião bimotor na Serra do Japi, região de Jundiaí (SP), na noite de quinta-feira, 28.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), a corporação afirmou que “as viaturas já estão no local retomando as buscas que foram suspensas ontem (sexta-feira, 29) por causa do fim da luz diurna. Que tenhamos boas novas”.

A aeronave foi localizada na tarde de sexta-feira, 29. O avião bimotor do aeroporto de Jundiaí com previsão para aterrissar no Campo de Marte, zona norte de São Paulo. Porém a aeronave não conseguiu pousar e, por isso, o piloto decidiu retornar ao ponto de partida.

De acordo com a Defesa Civil, o motivo para a manobra não foi informado, e também ressaltou que não havia chuva significativa na região serrana de Jundiaí.

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado sobre a queda da aeronave na tarde de sexta-feira, 29, e deslocou uma equipe ao local. O helicóptero Águia 10, da Polícia Militar, e a FAB (Força Aérea Brasileira) apoiam as buscas.

O avião bimotor pertence à HKTC do Brasil S.A, do setor de importação e exportação. Por meio de nota, a empresa disse que “infelizmente houve um incidente com uma aeronave de sua propriedade” e ressaltou que acompanha o caso e presta informações necessárias às autoridades.

A empresa descreveu o piloto como “experiente”, era o único tripulante do avião e realizava o translado da aeronave. “Neste momento, a empresa aguarda apuração dos fatos e se manifestará novamente assim que as investigações encerrarem”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

