SP: Bombeiros controlam incêndio em galpão na Vila Matilde

Um incêndio atingiu um galpão de 1500m² na Vila Matilde, em São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (2). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas por voltas das 7h50.

05h21 Incêndio galpão, sem vítimas até o momento; rua Eugênia de Carvalho; 1543, VL Matilde, viaturas/atendimento, 14 viaturas p/ o atendimento, aguardo informações do local.#193R pic.twitter.com/2D8mxRZ6nO — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 2, 2020

De acordo com os bombeiros, ainda não há informações sobre vítimas. Ao menos 18 viaturas foram deslocadas para o local para combater as chamas. No momento, 14 equipes trabalham no rescaldo.

05h21 Incêndio galpão, mais de 1500m², sem vítimas até o momento; rua Eugênia de Carvalho; 1543, VL Matilde, viaturas/atendimento, 18 viaturas p/ o atendimento, aguardo informações do local..#193R pic.twitter.com/bWKsZRYOF9 — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 2, 2020

Ainda segundo a corporação, a ENEL e Defesa Civil foram acionadas para o local do incêndio.

Veja também