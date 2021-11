SP: Boi invade escola e deixa 14 crianças feridas

Um boi invadiu uma escola e deixou 14 crianças feridas na EMEF Prof Alan Alves de Araújo, em Tatuí (SP), na segunda-feira (22). De acordo com a prefeitura, o boi entrou pelo portão do estacionamento no momento em que um veículo deixava o local. As informações são do G1.

Os alunos estavam no horário de intervalo entre as aulas em uma área de recreação quando o animal avançou sobre eles. Conforme o município, 14 crianças foram atendidas no pronto-socorro da cidade, sendo que 12 já foram liberadas e duas estão com suspeita de fratura, aguardando exames.

Uma equipe da zoonoses da prefeitura sedou o animal e o retirou da escola na caçamba de um caminhão.

