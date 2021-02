SP: Bebê passa por duas cirurgias após se jogar do colo da irmã e lesionar o cérebro

Um bebê de 9 meses precisou passar por duas cirurgias na cabeça após se jogar do colo da irmã, de 4 anos, em São Vicente, no litoral de São Paulo, no último dia 27. Ruda Rodrigues de Andrade sofreu traumatismo craniano e teve hemorragia, mas está se recuperando bem e tem quadro de saúde estável. As informações são do jornal A Tribuna.

De acordo com os pais da criança, eles estavam trabalhando em um delivery no quintal de casa quando o acidente aconteceu. A porta da frente do imóvel estava fechada para evitar que os três filhos tivessem contato com as frituras.

No entanto, Ruda usou a porta de trás da casa para ir em direção ao quintal. Para evitar que o irmão saísse, a filha de 4 anos pegou o bebê no colo, mas Ruda se jogou para trás e caiu no chão. “Ele é grande e dá metade dela. O peso e tamanho causaram uma inclinação que o fez cair de cabeça”, explicou Denis de Andrade Cruz, pai do menino, ao jornal A Tribuna.

O menino foi levado para o Hospital Municipal de São Vicente, passou por exames e, em seguida, foi transferido para a Santa Casa de Santos, para fazer a cirurgia. “Após 13 horas da cirurgia, ele acordou e saiu da intubação. Então os médicos deram o OK, pois ele está respondendo bem”, contou Denis.

Autônomos, Denis e a esposa, Maryanna Rodrigues Krachinski, estão se revezando para acompanhar o tratamento de Ruda no hospital. Por conta disso, os pais contam com ajuda por meio de doações de leite, fralda e produtos de higiene. Além disso, arrecadam dinheiro em uma vaquinha online.

