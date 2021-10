SP: Bebê impressiona ao nascer dentro de bolsa amniótica; assista ao vídeo

Um bebê de São Vicente, no litoral de SP, mal veio ao mundo e já viralizou nas redes sociais, pelo fato de ter nascido empelicado. As imagens compartilhadas pelo ginecologista Bruno Zaher mostram a chegada de Eduarda ao mundo. O episódio, que é considero raríssimo, ocorre quando a bolsa amniótica não se rompe antes do nascimento do bebê.

Em entrevista ao G1, Zaher falou sobre o parto e a situação rara: “A média de 1 a cada 80 mil se refere a quando falamos de parto normal, sem intervenção médica. Na cesariana, como a gente provoca essa situação, não temos uma estatística afirmada, porque depende um pouco da vontade do médico, do desejo da mãe de fazer isso e, lógico, se tem indicação de fazermos dessa forma”.

Eduarda é filha da empresária Karina Ferreira Santos Andrade. Também em entrevista ao G1, ela revelou que já tentava engravidar há dois anos, e comentou sobre a emoção no dia do parto.

“O doutor cuidou muito bem de nós desde o começo da gravidez e me passou muita segurança. A descoberta da vinda dela foi incrível, e o parto não podia ser diferente, foi incrível também. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o parto empelicado, ficamos muito surpresos, foi algo bem especial mesmo”, disse Karina.

Karina não conseguiu ver o momento exato em que Eduarda veio ao mundo ainda envolvida pela bolsa amniótica. “Foi um parto muito respeitoso e acolhedor. Ela foi recebida com muito carinho, mesmo eu tendo muito medo de agulha, eu não senti tanto naquele momento. Foi o encontro mais lindo da minha vida, não tenho palavras para explicar. Meu melhor presente”, completou.

Luiz Rodrigo Duarte Andrade, pai de Eduarda, que acompanhou todo o parto e viu o exato momento em que a filha nasceu, também relatou muita emoção: “Para ter nossa filha, a Karina venceu todos os medos dela, principalmente de agulha. O nascimento foi maravilhoso, muito lindo. Eu não imaginava que seria daquele jeito”. Assista ao vídeo abaixo: Instagram will load in the frontend.

