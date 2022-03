SP: Bebê cai nos trilhos durante briga entre torcedores após clássico

Um bebê de sete meses caiu nos trilhos da estação Primavera-Interlagos, da Linha 9 da ViaMobilidade, em São Paulo, durante uma briga entre torcedores do Corinthians e São Paulo no sábado (5). A confusão ocorreu logo após a partida dos times pelo Paulistão. As informações são da Record TV e do Uol.

De acordo com a mãe da criança, ela estava com o filho no colo e acompanhada de duas amigas quando tentaram fugir da briga. No entanto, elas foram empurradas e o bebê caiu nos trilhos, sofrendo uma lesão na cabeça.

“Eu falei: ‘Meu filho está embaixo do trem’. E uma mulher começou a segurar a porta, pra impedir que o trem saísse, porque ele ia sair. Quando a gente foi ver, um cara falou: ‘Eu desço para pegar o seu filho’”, contou a mulher ao programa Fala Brasil, da Record TV.

O bebê foi levado para o hospital e permanece internado em observação.

Em nota ao Uol, a ViaMobilidade, concessionária que opera a Linha 9 do trem de São Paulo, informou que “a briga [entre torcedores do Corinthians e do São Paulo] provocou tumulto entre os passageiros, que tentaram correr para fora da estação”.

“Durante a ocorrência, um bebê de 8 meses que estava com a mãe caiu na via, sendo imediatamente socorrido e atendido. A criança foi levada pelo Samu ao Hospital Grajaú. A PM foi acionada para conter a discussão e encaminhou o caso ao 101° DP”.

Ainda no comunicado, a ViaMobilidade destacou que repudia a violência entre torcidas. A concessionária entende que, além dos riscos à segurança das pessoas, a confusão gera impactos negativos na prestação do serviço e danos ao patrimônio público.

Saiba mais