SP: Bazar da Cidade reúne peças exclusivas de 60 expositores na Praça do Teatro B32

Da Redação 23/09/2024 - 14:58

Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, quinta, sexta e sábado, das 11h às 20h, estreia na cidade o Bazar da Cidade – Estação Baleia. A primeira edição do evento é realizada em parceria com o Teatro B32, e conta com a presença de cerca de 60 expositores, que exibem mercadorias únicas e exclusivas na Praça do B32. Além de artigos de design e moda, o Bazar também apresenta produtos gastronômicos selecionados. A curadoria é de Bel Pereira e Miriam Lerner.

A estilista Alaine Colucci (@ateliealainecolucci), arquiteta de formação, hoje em dia desenvolve suas coleções à mão. No seu atelier em Perdizes, desenha, pinta e faz um controle de qualidade ‘um a um’ de suas peças de roupas femininas. Vinda de uma família da área, com confecção própria, uma de suas maiores paixões sempre foi desenvolver estampas. “Eu gosto de fabricar, então fui fazer curso de tingimento, pintura e desenvolvo minhas peças sempre pensando também no conforto”, conta.

A Allwood (@allwood.brasil) é uma marca de óculos com materiais sustentáveis como madeira a bio acetato de celulose, reduzindo o petróleo nas suas produções. Com isso, eles diminuem em 85% o impacto ambiental causado pela utilização de produtos como o plástico (foto abaixo). Com um trabalho refinado e delicado, a marca Lu Podboy (@lupodboy_lu), faz pinturas em aquarela em acessórios, itens de papelaria e estamparia, além de mini pinturas aplicadas em joalheria.

Criador da marca AHO (@studioaho), o artesão cearense Alysson Macena vai mostrar suas peças feitas à mão. São cadeiras, luminárias, bancos que podem servir também como mesas de cabeceira (foto). Ele também vai fazer uma intervenção na Praça da Baleia com cerca de 30 das suas já conhecidas cadeiras feitas de cordas.

As cadeiras têm o braço de madeira sustentável e o artista faz uma espécie de ‘roupagem’ com as cordas trançadas e com ponto de crochê. “Eu sou um artesão de cordas. Desde criança acompanho minha avó bordando em Iguatu, cidade onde nasci, no Ceará”, conta.

Nascido no interior do Ceará, estudou moda em Fortaleza e se mudou para Jericoacoara, onde criou a marca AHO. Jericoacoara também serve de inspiração para a ambientação que o artista fará no espaço expositivo do Bazar, no qual também vai apresentar sua linha de cadeira infantil, espreguiçadeira e ‘ombrelones’.

Gastronomia

A marca Do Oriente ao Pote (@doorienteaopote) vai levar ao Bazar da Cidade a sua gastronomia árabe funcional com criações autorais da Chef Magda Hammoud. Ela trabalha com a culinária árabe tradicional, mas de forma funcional, natural e orgânica, com produtos selecionados e originais, 100% orgânicos e certificados. Ela também desenvolveu uma linha sem glúten, sem lactose e com opções veganas. Seus temperos e especiarias chegam diretamente da Síria e do Líbano, colhidos e preparados no quintal da propriedade de sua família.

A Mad Cocina Latina (@madgastroatelier) é uma marca que presta tributo à gastronomia latino-americana por meio de produtos artesanais, feitos com ingredientes frescos e de alta qualidade, tanto locais quanto internacionais. Eles oferecem arepas venezuelanas com diversos recheios, tequeños com queijo da Canastra, papelón, alfajores uruguaios e uma variedade de molhos artesanais, sempre buscando o autêntico sabor e essência da América Latina.

Os chocolates artesanais são o foco da Aya (aya.chocolates). Fundada em 2022 por Luiz Fernando de Mello, um jovem amante do chocolate, a marca já teve chocolates premiados pela Academy of Chocolate em Londres, onde ganhou as medalhas de prata e bronze, além de ter sido selecionado por duas vezes entre os destaques da revista Paladar, da Folha de S. Paulo. Aya é um símbolo africano que significa resiliência e persistência.

8 anos de história

Pela primeira vez na praça do Teatro B32, o Bazar da Cidade foi criado há oito anos e é dirigido pelas empreendedoras Bel Pereira e Miriam Lerner. O Bazar já passou por diversos espaços da cidade, como o Atelier Obra de Arte, Museu da Casa Brasileira, Museu A CASA do Objeto Brasileiro, e tem acontecido há dois anos na Casa Museu Ema Klabin. Em todos esses anos, alcançou um público total de cerca de 25 mil pessoas.

O Bazar foi fundado por Bel em 2016, inicialmente um hobbie entre amigos, que depois virou negócio. “Minha ideia sempre foi a de valorizar e mostrar talentos”, conta Bel. Começou num espaço acolhedor e pequeno e seguiu para o Museu da Casa Brasileira, a convite da então diretora Miriam Lerner. A partir daí, o Bazar foi expandindo, atingindo mais público e indo para espaços maiores.

As duas se associaram em 2022 e seguem à frente do empreendimento, fazendo uma curadoria especial para cada edição. Nesses oito anos de existência, mais de 400 expositores passaram pelo Bazar. “Queremos estimular a economia criativa, valorizando o pequeno produtor, artesão e designer brasileiro, garantindo a sustentabilidade da cadeia”, conta Miriam.

Serviço

Bazar da Cidade – Estação Baleia

Dias 26, 27 e 28 de setembro, quinta, sexta e sábado

Das 11h às 20h

Praça da Baleia – B32

Av. Faria Lima, 3.732

Evento pet friendly