SP: Barbeiro é morto a tiros; Policia Civil investiga o caso

Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, no domingo (24). De acordo com a 1ª Companhia do 10° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, a vítima levou ao menos seis tiros. As informações são do R7.

Conforme o boletim de ocorrência, o barbeiro desceu do carro, uma I/BMW prata, e entrou em uma adega, para comprar bebidas. Na sequência, uma pessoa se aproximou e efetuou os disparos, fugindo em seguida.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo 2º Distrito Policial do município, que solicitou exames periciais ao Instituto Médico Legal e ao Instituto de Criminalística. A Polícia Civil está investigando o crime e tenta identificar o autor dos disparos.

