S&P: Bancos dos EUA não vão recomprar muitas ações, apesar de teste de estresse positivo

As recompras de ações pelos maiores bancos provavelmente permanecerão moderadas este ano, mesmo após os resultados encorajadores do último teste de estresse do Federal Reserve (Fed), disse a S&P Global Ratings em relatório.

Embora os níveis de capital nos 23 bancos pesquisados pelo Fed estejam acima do mínimo necessário, os resultados positivos dos testes de estresse provavelmente não os estimularão a recomprar mais de suas próprias ações, diz o artigo.

“Achamos que eles estão optando por manter seu capital por enquanto – em parte devido à incerteza econômica e em parte devido à incerteza regulatória em torno das regras de capital”, aponta Stuart Plesser, analista de crédito da S&P Global Ratings.

