SP: aviões colidem em aeroporto e voos são cancelados; vídeo mostra estragos nas aeronaves

Duas aeronaves de passageiros colidiram em solo durante taxiamento no Aeroporto de Congonhas, zona sul da capital paulista, na tarde desta segunda-feira, 29. Apesar do incidente, não houve feridos e os clientes das companhias aéreas Gol e Latam, a quem pertenciam os dois aviões, foram realocados para outros voos.

De acordo com o Aeroporto de Congonhas, o incidente ocorreu após uma falha no equipamento que realizava o pushback, operado por uma empresa contratada pelas companhias aéreas. No processo, houve um contato entre a ponta da asa da aeronave da Latam, que havia pousado vinda do Rio de Janeiro (RJ), com a cauda do avião da Gol, que se preparava para partir a Florianópolis (SC).

A319 PT-TMT aparentemente colidiu a asa com a APU do 737 Max 8 PR-XMU em Congonhas (Vídeo obtido por whatsapp) pic.twitter.com/G5m5z8atyG — Eric Breno 🇧🇷 (@EBaviation) July 29, 2024

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível notar o dano na aeronave da Gol, com uma parte da fuselagem inferior da cauda se abrindo depois da colisão. Em contato com o site IstoÉ, a companhia aérea pontuou que o avião foi enviado para manutenção e os passageiros, desembarcados em segurança, seguiram viagem em outro voo.

Procurada, a Latam declarou por meio de nota que todos os passageiros e tripulação também foram retirados da aeronave com segurança. O avião da companhia foi recolhido para reparos e a empresa apura o incidente. “Dois voos, LA3064 (São Paulo/Congonhas – Curitiba) e LA3069 (Curitiba – São Paulo/Congonhas) precisaram ser cancelados”, informou.

Ainda segundo a companhia, os passageiros dos voos cancelados serão acomodados em outras viagens.