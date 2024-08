SP: avião cai na região de Vinhedo; veja vídeos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 14:04 Para compartilhar:

Um avião caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, nesta sexta-feira, 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até o momento, sete equipes foram deslocadas para atender a ocorrência.

De acordo com a assessoria do aeroporto de Viracopos, informações preliminares apontam que o acidente envolveu uma aeronave ATR – voo 2283, da empresa Passaredo, procedente de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

“A aeronave não chegou a fazer contato com o Aeroporto Viracopos”, informou a assessoria.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a aeronave caindo numa região urbana. Uma equipe da Defesa Civil também foi encaminhada para o local da queda já que algumas casas teriam sido atingidas.

Confira imagens do acidente: