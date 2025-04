SP: auxiliar de enfermagem do HC é preso suspeito de estuprar paciente em coma

Um auxiliar de enfermagem, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada de domingo, 27, sob suspeita de ter estuprado um paciente, 39, em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital das Clínicas, zona oeste de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o funcionário teria sido flagrado por um colega de trabalho fazendo sexo oral no paciente. Então um médico acionou os seguranças da instituição de saúde.

Por meio de nota enviada à IstoÉ, o caso foi registrado como estupro de vulnerável no 14° Distrito Policial (Pinheiros). “O criminoso foi encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, completou.

Já o HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) informou que o funcionário foi demitido por justa causa, e destacou que “repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana”.

“O hospital continuará colaborando com as investigações, além de oferecer suporte aos familiares do paciente”, finalizou.