SP: Atirador mira em cachorros, acerta tiros em janelas e gera pânico em prédio

Moradores de prédios de alto padrão na Vila Andrade, em São Paulo, relataram ao Fantástico, da TV Globo, o medo de conviver ao lado de um vizinho que demonstra não gostar de animais. Conforme o relatos dos condôminos, o comerciante coreano Jin Ho Chang costuma usar uma arma de airsoft para atirar no prédio da frente e tem como principais alvos, os moradores que têm cachorros.

“Eu estou me sentindo um presidiário, pra ser sincero. Eu uso metade do meu apartamento. Eu não uso mais a sala, minhas cortinas ficam fechadas vinte e quatro horas”, revelou um dos moradores atingidos ao Fantástico.

De acordo com a reportagem da TV Globo, Chang coleciona multas e advertências do prédio por destratar funcionário da portaria, arremessar objetos da sacada e ameaças à integridade física. No entanto, essas medidas não foram suficientes para que os ataques aos vizinhos cessassem.

Por conta das ameaças, uma vizinha que teve a janela atingida por ao menos dezenove tiros, decidiu doar os animais de estimação para uma amiga.

O agressor, que já foi flagrado atirando objetos pela janela, tem 11 registros de ocorrências contra ele registrados. A Polícia Civil informou ao Fantástico que abriu um inquérito para investigar as acusações. As administrações dos prédios também informaram que vão entrar com novas medidas judiciais contra o morador. Jin Ho Chang não deu entrevista ao Fantástico.

Veja também